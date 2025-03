La Favec califica como un "acto de dictadura" el desalojo definitivo de su sede en Vigo

Después de cuatro años sin acceder a sus instalaciones, la Federación de Asociacións Veciñais de Vigo Eduardo Chao (Favec) ha tenido que abandonar definitivamente su sede en la Praza da Princesa. Según explica su presidenta, María Pérez, la federación ya había entregado las llaves al Concello en su momento, pero este jueves recibió una citación para asistir al desalojo definitivo del viernes.

EP La Federación Vecinal de Vigo no dejará su local hasta que se le dé una alternativa

"Nosotros no estábamos aquí, no teníamos las llaves y no sabemos en qué estado estaba el local", declaró Pérez, quien calificó el desalojo como un "acto de dictadura" y una muestra de "falta de democracia" por parte del gobierno de Abel Caballero, al que, según ella, "no le gusta que lo critiquen". Además, insistió en que la labor de la federación es "atender lo que el gobierno no atiende".

La presidenta también aseguró que los técnicos municipales constataron que "el local se recepciona en perfecto estado", aunque, tras cuatro años cerrado y un periodo de obras, "hay mucho polvo".

"Piensan que echándonos de aquí vamos a desaparecer, pero esto no se va a acabar mientras haya gente que confíe en nosotros", afirmó Pérez. Por último, anunció que la Favec celebrará una asamblea la próxima semana para decidir si lleva el caso ante la justicia.

Al acto acudieron los portavoces municipales del PP, Miguel Martín, y del BNG, Xabier Perez Iglesias. Allí, el Iglesias cuestionó que se trata de "un gravísimo paso más en ese régimen de terror antidemocrático que impone el Gobierno de Caballero, reprimiendo con toda forma de violencia institucional el movimiento vecinal y toda entidad que tiene la osadía de expresar opiniones, críticas o reivindicaciones".