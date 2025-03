Pleno por el caso Guns N' Roses: PP y BNG de Vigo piden a Caballero "que dé la cara"

En poco menos de 24 horas, el Concello de Vigo celebrará el pleno extraordinario por el caso Guns N' Roses, impulsado por PP y BNG. Pero no será el único que se celebrará mañana, ya que el PSOE convocó, para después, otra sesión también extraordinaria donde se exigirá la necesidad de que el Puerto de Vigo sea nodal.

En el orden del día del primero, la oposición pide al gobierno local que dé explicaciones por la sentencia por la que se le obliga a pagar casi 2 millones de euros a la promotora del concierto. Una sentencia que, por otro lado, está recurrida por los socialistas, principal baza de estos a la hora de rechazar la convocatoria de este pleno.

PP y BNG coinciden, en la previa a la celebración del pleno extraordinario, que Abel Caballero debe dar "la cara". El portavoz popular, Miguel Martín, ha reclamado que el regidor haga uso de su potestad para hablar "cuando quiera y sin ningún tipo de limitación de tiempo" para dar las convenientes explicaciones.

En caso de permanecer callado, consideran desde el PP que sería "indecente y del todo reprobable" ya que habló del tema en el programa Todo es mentira, de Cuatro, en el que participa como colaborador. "Apostar por el silencio sería muy revelador. Quien calla, otorga", ha apuntado Martín.

Así, el portavoz del PP local ha lanzado una batería de preguntas a contestar por Caballero en el pleno; entre otras, de qué habló con el presidente de Live Nation España el 20 de octubre de 2022 y por qué esa reunión no figuró en su agenda oficial; si tras el encuentro dio orden al entonces concejal de Fiestas, Pablo Estévez, de negociar los detalles de la contratación de Guns N' Roses y si aprobó el envío de una carta de interés; y cómo es posible que la promotora anunciase la celebración del evento sin contar con los permisos municipales, o cómo se explica que el gobierno local negociara los pormenores de un acuerdo "de forma absolutamente irregular" sin haber abierto un solo expediente administrativo.

"Desde luego, no es aceptable, bajo ningún concepto, que, mes y medio después de conocerse esa sentencia judicial, Abel Caballero aún no haya comparecido en este ayuntamiento para dar las explicaciones que está obligado a dar por su cargo. Porque este es un asunto muy grave. Y no vale guardar silencio o esconderse detrás de comunicados de prensa o de su portavoz municipal", ha sentenciado Martín.

"No puede seguir huyendo del escándalo"

Por su parte, Xabier P. Igrexas, portavoz del BNG local, ha señalado a Caballero ya que está obligado a "dar respuestas" en "primera persona" y ha incidido en que "no va a poder seguir huyendo" del "escándalo".

Igrexas ha exigido una explicación por "el uso irregular de casi 2 millones de euros para entregárselos a una empresa privada al margen de todos los procedimientos legales" y ha exigido "responsabilidades" a los socialistas.

Desde el gobierno municipal, su portavoz Carlos López Font, ha insistido en un audio remitido a los medios que el Concello "no pagó ni un solo euro" por el concierto porque han velando "en todo momento" por los recursos públicos". "Parece que el BNG y el PP quieren que paguemos", ha añadido, recordando que la sentencia está recurrida para "defender los intereses de la ciudadanía".

El audio arranca, además, refiriéndose al segundo pleno extraordinario del día, en el que el gobierno local quiere destacar la necesidad de que el puerto de la ciudad reciba la condición de nodal. Según Font, el PP ha demostrado que no quiere este pleno porque "no quieren que el puerto de Vigo sea nodal".

Así, ha recordado que los populares votaron ayer en contra de la propuesta del PSOE en la comisión mixta para la Unión Europea para crear un grupo de trabajo formado por el Ministerio de Transportes, la Xunta, el Concello y la Autoridad Portuaria con el objetivo de trasladar a Europa que "se tengan en cuenta criterios como el valor de las mercancías y la capacidad de exportacion".