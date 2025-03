Vigo se movilizará el sábado por el 8M con tres manifestaciones

Este sábado, 8 de marzo, se celebrará en Vigo el Día Internacional de la Mujer y lo hará con varias movilizaciones y concentraciones a lo largo del día.

Hoy, el sindicato CIG ha anunciado una serie de concentraciones en Cangas y A Guarda, en la Capela do Hospital y la Praza do As de Copas, respectivamente, a las 12:00 horas. A esa misma hora, saldrá en Vigo una manifestación desde el cruce de A Doblada y que finalizará en la calle del Príncipe, frente al museo Marco.

Según la secretaria das Mulleres, Ester Mariño, este año vuelven a "sobrar motivos para movilizarse" y ha recordado la situación de las mujeres trabajadoras que refleja el informe presentado recientemente por la CIG: más golpeadas por la temporalidad, afectadas por una "precarización generalizada", sufriendo una brecha salarial que está "muy lejos" de reducirse y acabando como "pensionistas pobres".

Por la tarde, está prevista una manifestación convocada por Resposta Feminista, a las 18:30 horas y que saldrá desde la Plaza de España bajo el lema "O feminismo muda a historia. Sen loita non hai futuro!". Una hora y media más tarde, a las 20:00 horas, el bloque abolicionista ha convocado, con partida desde el mismo lugar, otra marcha que recorrerá las calles hasta la Puerta del Sol con el lema "Artellando a abolición do patriarcado".