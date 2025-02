Carnaval Vigo 2025: Os Merdeiros ya se pasean haciendo trastadas por el centro

El personaje más canalla del Entroido galego ya ha tomado las calles del centro de Vigo. Inaugurando el Carnaval, los Merdeiros han salido desde las 17:30 horas por las calles de la ciudad, para llevar a cabo sus clásicas "trastadas".

Hasta las 21:00 horas, este histórico personaje vigués recorrera la ciudad en busca de personas a las que hacer rabiar con sus bromas. Y es que cualquiera puede ser víctima de estos canallas, pues no discriminan por género ni por edad. Tal vez sea un niño al que le quiten un caramelo o un anciano que se quede sin sombrero.

Gracias a la Asociación Etnográfica A Merdeira, una entidad independiente conformada en sus orígenes por la Asociación de Veciños do Casco Vello de Vigo y por A Revolta; los Merdeiros y Merdeiras continúan siendo una realidad en Vigo y se volverán dejar a ver por las calles del Casco Vello los días 2 y 4 de marzo -por la mañana, a partir de las 12:00 horas y también por la tarde, a partir de las 17:00 horas-.

¿Quién es O Merdeiro?

Tal y como explica la asociación, la figura del Merdeiro representa la "eterna rivalidade entre mariñeiros e labregos". Estos enfrentamientos constantes llevaron a que los marineros vigueses de la época se transformaban en Merdeiros durante el Entroido "con a intención de expresar, con máis forza, as súas animosidades con os do agro. Para elo acostumaban a vestirse ao xeito do escabicheiro -así se denominaba a la gente de la labranza-, ridiculizando aqueles elementos do traxe e aparellos de faena máis representativos e esaxerando o seu comportamento ante a sociedade".

Por lo anterior, se explica que hoy en día O Merdeiro pasee solo o en grupo y "corra, chote e berre" asustando a la gente con una vara, al tiempo que pronuncia alguna que otra palabrota.