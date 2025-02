El Plan Xeral de Vigo ya tiene fecha de aprobación: Será en apenas un mes, según el alcalde

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo podría estar a las puertas de su aprobación definitiva. En este sentido, el documento ya contaría con todos los informes favorables preceptivos, tal y como avanzó el regidor local, Abel Caballero, quien fechó el visto bueno en el plazo de un mes.

Esta misma mañana, el ente local recibió el informe favorable de Costas, por lo que la pelota estaría en el tejado del Gobierno local. Según adelantó Caballero, a lo largo del próximo mes el equipo redactor del plan incorporará todas las cuestiones que se reflejan en los informes.

La aprobación definitiva de este documento supondría, en palabras de Abel Caballero, viviendas asequibles, zonas dotacionales, verdes, espacios culturales y deportivos, entre otros. "La especulación quedará definitivamente desterrada de la ciudad de Vigo", aseveró el regidor olívico.

El BNG vuelve a pedir "transparencia" en el documento

El BNG de Vigo volvió a pedir "transparencia" en la aprobación de este documento: "A veciñanza ten dereito a coñecer as modificacións, algunhas delas aberrantes, que se fixeron no PXOM desde a súa aprobación inicial que foi o único momento no que se puideron presentar alegacións, o contrario será unha colosal fraude antidemocrática", reclamaron. "O PP pasou dunha abstención aparente e de afirmar que o planeamento elaborado polo Goberno era un mal PXOM para acabar reclamando que se aprobe canto antes", añadieron los nacionalistas en alusión a una "pinza" de PSOE y PP para "impoñer un PXOM ao servizo dos poderosos intereses dos de sempre"