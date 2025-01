El Concello de Vigo suspende la licencia para que la Xunta reforme los juzgados de rúa Lalín

El Concello de Vigo, a través de la Xerencia Municipal de Urbanismo, acaba de suspender cautelarmente la licencia urbanística concedida a la Xunta de Galicia para efectuar obras en los antiguos edificios de los juzgados de la rúa Lalín. Concretamente, este inmueble iba a destinarse a las asociaciones de la ciudad y contaría con un auditorio dotado de 400 butacas.

Delegación de la Xunta de Galicia Más de 70 colectivos quieren instalarse en el futuro Centro de Asociacionismo de Vigo

Desde el Consistorio vigués aseguran que es necesario primeramente determinar la titularidad de este edificio, pues la Xerencia considera que es propiedad del ente local vigués.

Del mismo modo, la edil de Urbanismo de Vigo, María Xosé Caride, explicó que "a execución das obras nun inmoble cuxa propiedade non consta sexa da administración autonómica e o seu uso distinto para fins non contemplados nos acordos de posta a disposición do Ministerio de Justicia podería supoñer un prexuízo para o interese público municipal e xerar responsabilidades administrativas ou legais".

Caride aseguró, por otro lado, que la Xunta era consciente de la situación de "titularidade rexistral" de la parcela a nombre del Concello, "ata o punto de que a Dirección Xeral de Simplificación Administrativa do Patrimonio da Xunta de Galicia pediu ao Rexistro da Propiedade que acreditara quen era o titular da parcela e, por suposto, acreditouse que era o Concello".

Lo que se suspende, en todo caso, es temporalmente el plazo para iniciar las obras hasta que se pueda dirimir dicha titularidad. No la licencia.

La Xunta mantiene que hace unas semanas se les otorgó la licencia

Desde la Xunta de Galicia aseguraron que, hace apenas unas semanas, se les otorgó la licencia de obra. Además, culparon al alcalde, Abel Caballero, de "sempre precisar un inimigo exterior" y de estar "en continuo enfrontamento. No caso de Vigo, cada vez que a Xunta quere invertir, hai todo tipo de trabas".