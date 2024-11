Así han sido los 59 segundos de Abel Caballero en Televisión Española: ¿Amas u odias la Navidad?

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, participó este jueves como invitado en el programa '59 segundos' de Televisión Española, al que fue invitado para conversar sobre la Navidad en la ciudad, que durante los últimos años ha ido escalando vertiginosamente en popularidad.

En su intervención inicial, para la que el regidor olívico tenía 59 segundos, Caballero se encargó de presentar la Navidad de Vigo como la mejor del planeta. "La Navidad es una cultura y ahora, en el siglo XXI, tiene aditamentos distintos: ocio, viajes familiares, la demanda de la gente de estar juntos en sitios diferentes. Y, por tanto, Vigo lanzó un mensaje de una nueva forma de entender la Navidad".

"¿Y qué ha supuesto para la ciudad lanzar este mensaje? Usted quería convertir Vigo en un destino turístico y lo ha conseguido", le preguntó la presentadora del programa, Gemma Nierga. Ante lo que Caballero, rotundo, respondió: "No, yo quería que la ciudad tuviera una gran Navidad, porque nos gusta y la disfrutamos. Y, colateralmente, vino el turismo".

¿Amas u odias la Navidad?

Abel Caballero en 59 Minutos TVE

El debate para el que fue invitado Caballero al plató televisivo era ¿Amas u odias la Navidad?, por lo que, indudablemente se le preguntó si entendía como había gente a la que no le podía gustar esta festividad. El alcalde, muy correcto, respondió que todo el mundo es libre de que le gusten las cosas o no, "pero la inmensa mayoría dice que sí".

El columnista y escritor, Bob Pop, no forma parte de esta inmensa mayoría y se declaró abiertamente hater de la Navidad, por lo que él y Caballero acabaron protagonizando el debate más caluroso de la noche.

"Detesto la Navidad, y me preocupa mucho que un alcalde decida hacer su ciudad navideña porque a él le guste. Yo no sé que tiene eso de servicio público, es una privatización del espacio urbano", comenzó su intervención el escritor. "Tanto servicio público que la ciudad nos da un apoyo inconmensurable. No es cierto, tienes que venir y verla", respondió Caballero.

El siguiente en intervenir fue el escritor y presentador, Boris Izaguirre que mostró una postura a favor de la Navidad y preguntó "¿AbelCa, cuando vas a intentar traer a Mariah Carey a Vigo?" a lo que el alcalde le respondió que en Vigo miden mucho el gasto en el que incurren, aunque sí que han invertido en mupis en Nueva York a lo que todos los integrantes de la mesa han respondido "los hemos visto".

Finalmente, tras terminar el debate se preguntó al público cual era su postura respecto a la festividad y, mientras que los espectadores del plató votaron a favor; la mayoría de la audiencia votó en contra. Así, el 43% de los espectadores "aman la Navidad" frente al 57% que la odian. "Eso es porque no habeis venido a Vigo", finalizó el proghraba Caballero.