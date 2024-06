Los Premios Círculo reconocerán a los porriñeses más destacados

El próximo sábado, día 6 de julio, el Círculo Recreativo Cultural de O Porriño acogerá la entrega de los premios más importantes de la Comarca da Louriña. La 37 edición de los Premios Círculo reconocerá la labor de porriñeses y porriñesas en las siguientes categorías: Deporte, Música, Mención Especial, Cultura y Recordo se entregarán en la propia sede del CRC de O Porriño.

El Premio Círculo al Deporte será dado a Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo que se inició en el Porriño Industrial y pasó por las canteras del Real Madrid y del Atlético de Madrid. En Galicia militó en las filas del Pontevedra CF, el CD Ourense, y el Coruxo FC.

El porriñés Álvaro Nieto será homenajeado con el Premio Círculo a la Música. Considerado uno de los músicos de jazz más importantes de Galicia y formado en la New School University of New York for Jazz and Contemporary Music. Entre otros reconocimientos, llegó a ser seleccionado por el XIII Internacional Jazz Meeting 2006 en Louisville (Kentucky-USA).

En el apartado cultural, la escritora Clara do Roxo se llevará el Premio Círculo a la Cultura por su trayectoria en el campo literario gallego -literatura infantil y juvenil-. También recibió más de 15 reconocimientos literarios -Premio Manuel Murguía o finalista del Premio Torrente Ballester de Novela, entre otros-.

El Premio Círculo Mención Especial recaerá en la científica porriñesa Verónica Salgueiriño, catedrática de Física Aplicada de la Universidad de Vigo y líder del grupo de investigación de Materiales Magnéticos; mientras que el Premio Círculo Recordo reconocerá la figura de Julio Gilsanz, recientemente fallecido, y que fue pieza fundamental para el auge del balonmano femenino en O Porriño y en Ponteareas.