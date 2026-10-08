La venta de una cámara por Internet destapa a cuatro estafadores, dos en Pontevedra

Cuatro personas de Pontevedra y Madrid han sido identificadas tras destaparse un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionados con una cámara fotográfica ofertada en una plataforma online de compraventa.

La víctima, con domicilio en Madrid, localizó un dispositivo que se ajustaba a sus intereses y contactó con el usuario que lo ofertaba. Durante las conversaciones mantenidas, el supuesto vendedor le propuso continuar la operación fuera de la propia plataforma y le solicitó un número de teléfono para seguir comunicándose.

Una vez establecida la comunicación, el estafador le indicó que efectuara el pago mediante transferencia bancaria, solicitándole además incluir el nombre de la propia víctima en el concepto de la operación, con el objetivo de dotar de apariencia legítima a la transacción. Así, la víctima realizó la transferencia.

Posteriormente, el supuesto vendedor le facilitó un enlace que conducía a una página web que simulaba pertenecer a una empresa de reparto. Tras estas comunicaciones, dejó de responder a los mensajes. Tras ello volvió a contactar con la víctima para solicitarle un nuevo pago. Esta segunda petición hizo sospechar a la víctima de que podía encontrarse ante una estafa, por lo que puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

La denuncia fue presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas entre la víctima y el supuesto vendedor, así como la información asociada a la transferencia bancaria y al resto de elementos utilizados durante la operación.

El análisis de los movimientos económicos permitió detectar, según recogió Europa Press, una operativa de tipo 'Hawala', mediante la que los fondos obtenidos de forma fraudulenta eran canalizados a través de terceras personas, lo que dificultaba su trazabilidad y favorecía su posterior disposición.

Las gestiones realizadas permitieron identificar a cuatro personas relacionadas con la operativa fraudulenta, vinculadas a Madrid y Pontevedra, y esclarecer un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, por los que han sido investigadas como presuntos autores.

La investigación ha contado con la colaboración de la CiberComandancia y Equipo @ de Pontevedra. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Vigo.