Más bacterias en las Rías Baixas: recomiendan no bañarse en la playa de Portocelo, en Marín (Pontevedra)

La presencia de bacterias en diversas playas de la provincia continúa afectando a las Rías Baixas. El Concello de Marín (Pontevedra) ha recomendado no bañarse en la playa de Portocelo debido a la presencia de enterococos intestinales y E.coli.

Según han indicado fuentes del consistorio, el cierre se produjo en la jornada de este jueves, pero las analíticas que hace diariamente la Consellería de Sanidade siguen siendo positivas.

Por el momento, se desconoce concretamente el origen y consideran que, al igual que sucede en playas de otros ayuntamientos, pueden haber influido las lluvias de estos días y las escorrentías.

En este contexto, como informa Europa Press, el seguimiento de esta situación será diario con el objetivo de conocer los valores para, cuando sea posible, volver a recomendar el baño en el arenal.