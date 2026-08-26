Feijóo y Rueda abrirán en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) el nuevo curso político del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la cita de Cerdedo-Cotobade de 2025. Elena Fernández - Europa Press

La localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade volverá a convertirse este sábado 29 de agosto en el escenario elegido por el Partido Popular para abrir oficialmente el nuevo curso político. El acto contará con la participación del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y tendrá como anfitrión al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda.

La cita regresará así a la Carballeira de San Xusto, donde ya se celebró en 2024 y 2025. El único paréntesis reciente se produjo en 2023, cuando los populares recuperaron puntualmente el Castillo de Soutomaior para este encuentro tras volver a hacerse con el gobierno de la Diputación de Pontevedra después de las elecciones municipales.

La elección de Soutomaior tuvo entonces un importante componente simbólico, ya que la institución provincial, durante su etapa bajo gobierno socialista, había impedido en varias ocasiones la celebración del acto del PP en el castillo. Superada aquella disputa política, los populares regresaron al año siguiente a Cerdedo-Cotobade.

Un escenario simbólico para Feijóo y el PP

La Carballeira de San Xusto también ocupa un lugar destacado en la historia reciente del partido. Feijóo celebró allí en 2022 su primera apertura de curso político como líder nacional del PP, después de haber participado en anteriores ediciones como presidente de la Xunta y responsable del PP gallego.

La elección de Galicia para este tradicional arranque político se remonta a la etapa de Mariano Rajoy al frente de la formación y se ha mantenido desde entonces como una de las citas habituales con las que los populares ponen fin al paréntesis del verano.

La crisis de Ceuta, en el centro del debate

El encuentro de este año estará condicionado por la crisis migratoria de Ceuta, en un inicio de curso que precede además a un periodo con varias citas electorales en el horizonte.

El acto tendrá lugar pocos días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca el 3 de septiembre en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación en Ceuta, una cuestión que previsiblemente tendrá un peso destacado en las intervenciones de los dirigentes populares en Cerdedo-Cotobade.