Fallece un trabajador en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) tras volcar su camión

Mañana trágica en Marín (Pontevedra). Un trabajador ha perdido la vida tras volcar el camión que conducía en el interior de la Escuela Naval Militar.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 10:00 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que el conductor podía estar fallecido.

La central de emergencias informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Morrazo, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Así lo informa Europa Press.

Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencias, solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador de una empresa externa a la Escuela Naval. Los medios continúan trabajando en el lugar para liberar a la víctima, pues había quedado atrapada tras volcar el camión.