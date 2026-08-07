Identifican los cuerpos de la familia de Marín desaparecida tras los terremotos de Venezuela

Varias personas durante un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela, a 29 de junio de 2026, en Marín, Pontevedra, Galicia Adrián Irago - Europa Press

Pesar en Marín (Pontevedra) tras las últimas novedades sobre los vecinos desaparecidos tras los terremotos de Venezuela del pasado mes de junio. El Ayuntamiento ha confirmado que ya han sido identificados los cuerpos de los cuatro miembros de esta familia de origen venezolano.

"Hay momentos especialmente duros como pueblo y hoy es uno de ellos", ha lamentado el consistorio local en un comunicado en el que recuerdan a Lía, Ulises, Adela y Yhosvany.

Así, el Concello ha trasladado su pésame a sus familias y seres queridos, así como a toda la comunidad educativa del Colegio de La Inmaculada, donde estaban escolarizados los menores, y al Club de Hockey de Marín, que esta familia había impulsado.

La familia había viajado el 20 de junio a Venezuela y estaban visitando a familiares en La Guaira, concretamente en la zona de la playa Los Cocos, en la localidad de Caraballeda, como recoge Europa Press.