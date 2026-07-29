La Xunta entrega en Pontevedra las primeras 74 viviendas públicas de las 4.000 previstas hasta 2028.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó este martes en Pontevedra en la entrega de las llaves de 74 nuevas viviendas de promoción pública en el barrio de Valdecorvos, las primeras de las 4.000 comprometidas por el Gobierno gallego para esta legislatura.

Acompañado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, Rueda aseguró que esta promoción marca el camino para cumplir el objetivo de duplicar el parque público de vivienda de Galicia y alcanzar los 8.000 inmuebles en 2028.

La construcción de estas viviendas ha supuesto una inversión superior a 17,8 millones de euros, de los que 3,7 millones proceden de fondos europeos. La mitad de los pisos se reservará para menores de 36 años, con el objetivo de facilitar su emancipación.

La actuación se enmarca en una estrategia más amplia que contempla 306 viviendas públicas en Pontevedra: 235 en Valdecorvos, 58 en la calle Ernestina Otero, en el entorno de la antigua Tafisa, y otras 13 en As Devesas. Rueda agradeció al Concello la cesión gratuita de los terrenos municipales necesarios para desarrollar los proyectos.