Hospitalizada una mujer tras una supuesta agresión machista en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)

Una mujer permanece hospitalizada en Pontevedra a consecuencia de las lesiones sufridas en un supuesto episodio de violencia de género ocurrido durante el pasado fin de semana en el municipio de Cerdedo-Cotobade.

Según han informado fuentes conocedoras de la investigación, la agresión se habría producido durante la tarde-noche del sábado. La pareja de la víctima fue detenida como supuesto autor de los hechos y se han abierto diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente.

El arrestado fue puesto este lunes por la tarde a disposición del Juzgado número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra.