Muere un hombre en la playa de Cabeceira, en Poio (Pontevedra)
Todo apunta a una posible indisposición mientras se encontraba en el agua
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Un hombre ha fallecido este miércoles por una posible indisposición mientras se encontraba en el agua en la playa de Cabeceira, en Poio (Pontevedra).
En torno a las 20:10 horas, un particular ha dado aviso al 112 Galicia para informar de que estaban sacando a un hombre del agua y que estaban intentando reanimarlo.
Según ha podido saber Europa Press, hasta el lugar se han desplazado los profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.
También se ha informado del suceso a Salvamento Marítimo, al servicio de Guardacostas de Galicia, a miembros del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Sanxenxo y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Pese a los intentos de reanimación, los servicios de emergencias no han podido salvarle la vida. Los agentes de la Guardia Civil, tras confirmar el fallecimiento, han apuntado a una indisposición mientras se encontraba en el agua como posible causa de la muerte.