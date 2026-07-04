La Avenida de Bos Aires de Pontevedra cerrará desde el lunes para el montaje del Bigsound

La Avenida de Bos Aires de Pontevedra estará cerrada al tráfico prácticamente todo el mes de julio con motivo de la celebración del Bigsound festival.

Así lo ha avanzado el Concello pontevedrés, que ha informado de que se cerrará a la circulación de vehículos desde este próximo lunes, 6 de julio, para el montaje del evento.

Según el comunicado municipal, el cierre tendrá lugar desde las 7:30 horas de la mañana del lunes y se extenderá hasta las 20:00 horas del viernes 24 de julio. El tramo afectado será el comprendido entre ponte dos Tirantes y ponte das Palabras.

El Bigsound festival se celebrará los días 17 y 18 de julio en el Parque de Tafisa y contará con artistas como David Bisbal, Juan Magán, María Becerra y Nathy Peluso.