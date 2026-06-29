Revocan la autorización autonómica para la construcción del parque eólico de A Fracha, en Pontevedra

La Xunta revoca la autorización administrativa del parque eólico 'Ampliación Monte Arca', en los ayuntamientos de Cuntis y A Estrada (Pontevedra), promovido por Sistemas Energéticos Cuntis.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicado este lunes recoge un extracto de la resolución, que data del 11 de junio y es de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.

Según informa Europa Press, entre los principales motivos y consideraciones en que se basa la resolución, el extracto recoge que, en el entorno de 2012, la promotora no continuó con la tramitación del expediente.

En 2025, de hecho, "Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U. solicitó el cierre de cualquier expediente abierto relacionado con el parque eólico 'Ampliación Monte Arca fase I".