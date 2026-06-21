Detenido un hombre que portaba cocaína, heroína y hachís en Pontevedra

La Policía Local detuvo el pasado miércoles a un hombre de 51 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en la Travesía Aduana de Pontevedra. El hombre portaba cocaína, heroína, crack y hachís en el momento de la detención.

Tal y como ha trasladado el Concello de Pontevedra, la detención se produjo sobre las 12:15 horas en la Travesía Aduana de Pontevedra, en una intervención enmarcada en un dispositivo de vigilancia especial tras recibir denuncias sobre la venta de estupefacientes en los alrededores del comedor de San Francisco.

Según ha relatado el Gobierno municipal a Europa Press, el detenido supuestamente aprovechaba los momentos en los que los usuarios acudían a este servicio para realizar su actividad ilícita.

El dispositivo policial se inició días antes de la detención, período en el que los agentes pudieron verificar hasta un total de cinco transacciones de distintas sustancias a diversas personas. En todos los casos, las sustancias fueron recuperadas por los agentes.

En el momento de la detención, el hombre fue sorprendido con 10 envoltorios con cocaína, cuatro envoltorios de heroína, un recipiente con 4,74 gramos de cocaína cocinada o crack, dos dosis de hachís y 45 euros en billetes fraccionados. Además, contaba con diversos útiles para la manipulación y preparación de la droga para su posterior venta. Por su parte, a los compradores se les intervino un total de siete dosis de cocaína y materiales para su consumo.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición judicial decretando el juzgado su puesta en libertad con cargos. Horas más tarde, el hombre fue nuevamente sorprendido por una patrulla conduciendo un patinete eléctrico bajo los efectos de las drogas, por lo que fue sancionado.