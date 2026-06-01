Detenido en Pontevedra tras ser sorprendido vendiendo cocaína en la calle tras múltiples quejas vecinales

Imagen de parte de lo intervenido en la operación. Policía Local de Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado jueves a un hombre de 57 años como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas, tras ser sorprendido vendiendo cocaína en la calle Fonte do Corvo.

La intervención se enmarca en un dispositivo especial de vigilancia puesto en marcha en la zona para combatir el menudeo de estupefacientes, después de las numerosas quejas vecinales por la presencia habitual de personas toxicómanas.

Según ha informado la Policía Local, durante varios días los agentes comprobaron una importante afluencia de personas conocidas por su policonsumo de sustancias que acudían a esta calle. La detención se produjo cuando uno de los policías observó "in fraganti" al sospechoso realizando un intercambio de una dosis que posteriormente resultó ser cocaína.

En el registro posterior, los agentes localizaron entre sus pertenencias nueve envoltorios más de cocaína, 61 euros en efectivo fraccionado, una dosis de heroína, 14 pastillas de metadona y diversos elementos habitualmente utilizados para la preparación de dosis de droga. El detenido fue puesto a disposición judicial.