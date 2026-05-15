Escándalo en Pontevedra: el Colegio Oficial de Médicos realiza una campaña contra la enfermería

Campaña "ofensiva" del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra contra la enfermería CC.OO.

La campaña "equipara" la expresión 'me lo dijo mi enfermera' con informaciones "sin rigor" difundidas por Internet, redes sociales o mensajes de WhatsApp Más actualidad:

Los sindicatos CIG y CC.OO. han exigido la retirada inmediata "ofensiva e irresponsable" del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra contra la enfermería.

En un comunicado remitido a Europa Press, CC.OO. ha manifestado su "más rotunda indignación" ante esta campaña que consideran que "desprestigia y menosprecia gravemente" la labor profesional de la enfermería.

De esta forma, denuncia que la campaña "equipara" la expresión 'me lo dijo mi enfermera' con informaciones "sin rigor" difundidas por Internet, redes sociales o mensajes de WhatsApp, bajo el lema 'Confía en la ciencia'.

"Esta comparación es totalmente inadmisible y constituye un ataque directo a la dignidad y al prestigio profesional de las enfermeras", han afirmado CC.OO.

Por su parte, la CIG ha remitido un escrito al Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra para manifestar su rechazo a la campaña y ha considerado "especialmente grave" la frase incluida en el cartel junto a mensajes asociados a rumores, pseudociencia, vídeos sin rigor o recomendaciones sin base científica.

"La campaña constituye un claro menosprecio a la profesión enfermera y una falta de respeto a un colectivo sanitario con competencias propias y fundamentales dentro del sistema sanitario público", ha esgrimido la CIG en un comunicado.

Por todo ello, la CIG ha pedido la retirada inmediata de la campaña, una rectificación pública por parte del Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra y unas disculpas públicas explícitas al colectivo enfermero.