Acoso sexual en la facultad de Bellas Artes: el rector de la UVigo confirma la existencia de dos casos

Tras el paro académico convocada por alumnas ante las denuncias registradas, el todavía rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, ha confirmado la existencia de dos presuntos casos de acoso sexual en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

Como informa Europa Press, preguntado por los medios de comunicación, Reigosa ha dicho que hay un caso muy reciente, del mes de abril, del cual todavía no puede hablar porque se está recogiendo la información pertinente.

"Hay otro caso de hace poco que está judicializado y la Universidad se tiene que inhibir temporalmente", ha apostillado. También ha subrayado que "cualquier denuncia que llegue" por supuestos casos de acoso sexual "se tratará con absoluta confidencialidad, por una parte y, por otra, con mucho rigor".

"Tenemos protocolos, tenemos sistemas de funcionamiento y no vamos a permitir que la Universidad no sea un espacio seguro para las mujeres", ha sentenciado.

Todo ello después de que alumnado de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra iniciase un calendario de movilizaciones para denunciar presuntas situaciones de acoso sexual en el ámbito académico y reclamar cambios en los protocolos de actuación de la universidad, a la que exigen "tolerancia cero" con este tipo de conductas.