Desalojan dos edificios en Pontevedra tras arder una camioneta en un garaje

Dos edificios han tenido que ser desalojados tras incendiarse una furgoneta en un garaje de uno de los inmuebles en Pontevedra y se ha procedido a cortar la calle Mestre Soutullo, en la que se encuentran, por precaución.

Según ha informado Europa Press, a través de fuentes municipales, no había ningún vehículo más y éste fue el único afectado. Desde el 112 han señalado que los hechos ocurrieron a las 17:20 horas y que fueron varios particulares los que informaron del incendio.

Se movilizó a los Bomberos de Pontevedra, a la Policía Nacional, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.

Con todo, la furgoneta tuvo que ser extraída por la grúa municipal para facilitar la extinción. Finalmente, resultaron afectados el garaje, el primer piso levemente, el tendido eléctrico y la fachada del edificio.