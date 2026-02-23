Pontevedra aprueba un presupuesto de 103,7 millones con el apoyo de BNG y PSOE

El pleno del Concello de Pontevedra aprobó este lunes, en sesión extraordinaria, el presupuesto municipal que asciende a 103.768.000 euros. El grupo municipal del Partido Popular, con once ediles, votó en contra de este pacto de presupuestos suscrito por el gobierno local del BNG y el grupo del PSOE.

Durante el debate plenario, el concejal de Economía y Hacienda, Raimundo González, explicó que las cuentas crecen un 5,21% respecto al ejercicio anterior, lo que supone un incremento de 5.136.000 euros. González Carballo aseguró que este presupuesto "nace de la convicción de que Pontevedra está viviendo el mejor momento de su historia en términos de estabilidad y proyección pero también con la certeza de que no podemos conformarnos".

El edil señaló que, con la premisa de "mejorar la calidad de vida y alcanzar la excelencia en la calidad de los servicios", el documento económico se articula en torno a cuatro ejes: la priorización de la inversión en barrios y parroquias, la dinamización de la economía local, el refuerzo del ámbito social y un marcado carácter inversor con el objetivo de afrontar el reto del cambio climático.

Según recoge Europa Press, el Ayuntamiento movilizará más de 10 millones de euros en inversiones en barrios y parroquias, con proyectos como el pabellón de Monte Porreiro, la reforma de varias calles urbanas, la mejora del parque de A Parda y actuaciones en movilidad, deporte e infraestructuras socioculturales en el rural.

El presupuesto refuerza además la proyección exterior con eventos como la Copa del Mundo de Natación Artística, las Series Mundiales de Triatlón o los recientes premios Feroz, e incrementa el gasto social, con una subida del 28% en el SAF (Servicio de Ayuda en el Hogar) hasta 3,7 millones. La inversión con fondos propios crece un 25%, hasta casi 15 millones, en unas cuentas "expansivas" que "mantienen congelados los impuestos por duodécimo año consecutivo".

En nombre del grupo de gobierno, Raimundo González agradeció al PSOE haber podido alcanzar "un acuerdo que pone a Pontevedra primero" mientras que reprochó que del Partido Popular tan solo consiguió "una reunión cordial, pero que no quiso hacer ni una sola aportación" al presupuesto.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Iván Puentes, también destacó "la valentía de entenderse" que, a su juicio, ha demostrado "la mayoría de izquierdas" al alcanzar el acuerdo presupuestario. En contraposición, criticó "la cobardía del PP" que, con su "egoísmo" y "mala educación", ha trasladado a Pontevedra "lo peor de la política madrileña" y recriminándole que "el PP lleva sentado cuatro años en su trinchera diciendo a todo que no". "Somos partidos y personas capaces de sentarnos, hablar y llegar a entendimientos", insistió Puentes.

"Tarde, mal y a rastras"

Según el portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, se trata de unas cuentas "continuistas", que "llegan tarde, mal y a rastras" y no abordan los problemas estructurales del municipio.

El PP presentó una enmienda a la totalidad contra este documento presupuestario al que Domínguez criticó porque "cronifica" los déficits del municipio. "Se está gobernando mal, con presupuestos del siglo pasado hechos por políticos del siglo pasado", afirmó el portavoz popular.

Domínguez censuró el "papel de comparsa" que, según entiende, ejerce el grupo socialista. "Un PSOE sumiso y sin rumbo", que está "haciendo un papelón" en un "ridículo histórico y manifiesto" ya que el dirigente popular considera "incoherente" que el grupo que lidera Iván Puentes apoye un presupuesto en el que, según dijo, el propio alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores sostiene que el Ejecutivo central no cumple con Pontevedra.

El portavoz del PP también aseguró que el apoyo del PSOE al BNG para aprobar el presupuesto municipal "no lo hace por convicción, lo hace por imposición".

El PP alerta de recortes en áreas como Movilidad, Parques, Empleo o Medio Ambiente y sostiene que el presupuesto no impulsa el progreso de Pontevedra. Su portavoz critica la ausencia de una política de vivienda y de un nuevo PXOM, así como la falta de apoyo al deporte, la juventud y la seguridad, y propone como alternativa un plan centrado en empleo estable, vivienda, aparcamiento y refuerzo de los servicios urbanos.

En su turno de réplica, el concejal de Economía y Hacienda subrayó que la enmienda a la totalidad presentada por el PP se centra en una diferencia de poco más de 1,5 millones de euros, y animó a los populares a respaldar el presupuesto con el compromiso de que esa partida se incorporará en la próxima modificación de crédito a los programas que ellos habían solicitado. Con un guiño a las críticas del PP sobre la supuesta "política del siglo pasado", Raimundo González los instó de manera informal: "Venga, bro, apoyad estos grandes presupuestos". "Le agradezco el ofrecimiento", dijo Domínguez antes de descartar la propuesta del BNG.

La enmienda presentada por el PP no prosperó y el presupuesto municipal salió adelante con el respaldo de nacionalistas y socialistas, mientras que los populares votaron en contra.