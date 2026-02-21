Más de 60 voluntarios retiran cerca de 280 kilos de basura marina en Area de Bon, en Bueu (Pontevedra)

Más de 60 personas voluntarias han participaron este sábado en una jornada de limpieza de basura marina en la playa de Area de Bon (Bueu), convocada a través de Actúa, el programa de voluntariado de la Obra Social de Abanca, y el colectivo Arena Limpia, en respuesta al llamamiento público del influencer gallego Hugo Pérez.

La actividad, organizada por Afundación, se ha desarrollado en este espacio protegido de alto valor ecológico, integrado en la Red Natura 2000 dentro de la ZEC Cabo Udra, especialmente afectado por el impacto de los temporales de las últimas semanas. La iniciativa se enmarca en el proyecto PLANCTON, el Plan de Conservación Territorial de la Obra Social de Abanca, con el que ya se han retirado más de 148 toneladas de residuos de playas y fondos marisqueros de Galicia.

Entre las 10:00 y las 14:00 horas, los equipos, a los que se sumaron algunas personas que visitaban la zona, recogieron, contabilizaron y clasificaron casi 280 kilos de residuos, destacando más de 43.000 fragmentos de plástico de origen indeterminado y más de 9.000 elementos de cuerda (cuerdas, cabos y "cabitos").

En el arenal y las dunas se localizaron además más de 800 tapones, mecheros, jeringuillas, un chaleco, pinzas, cartuchos de caza, botes y botellas de plástico, vasitos y 29 latas, además de numerosos objetos deteriorados y difíciles de identificar.

También se retiraron restos vinculados a la actividad pesquera, como más de 800 trozos de espumas sintéticas (poliespan), 300 palillos de batea, 12 nasas portuguesas y más de 95 kilos de maderas tratadas con clavos y pinturas, entre otros materiales.