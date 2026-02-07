Una persona con trastorno psicótico, juzgada en Pontevedra por apuñalar a otro hombre en el cuello

"Un trastorno de ideas delirantes". Así define la Fiscalía la salud mental del hombre acusado de tentativa de asesinato por apuñalar en el cuello a un conocido. La Audiencia de Pontevedra acogerá el juicio el próximo jueves 12 de febrero.

Según el escrito del Ministerio Público recogido por Europa Press, los hechos se remontan al 14 de septiembre de 2024. Entonces, el acusado se dirigió a un bar de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) con la idea de encontrarse con la víctima, a la que ya conocía.

El fiscal apunta que el procesado padecía y padece "un trastorno de ideas delirantes", dentro del cual "presenta un delirio de perjuicio" con respecto a la víctima y que, en el momento de los hechos, tenía "las capacidades intelectivas y volitivas profundamente alteradas". "No tiene conciencia de enfermedad y de necesidad de tratamiento", ha esgrimido Fiscalía.

Al encontrarse en el exterior del bar, "sorpresivamente", el procesado sacó una navaja y acuchilló a la víctima mientras le decía "te voy a matar". Como consecuencia, le produjo heridas en la lengua, el cuello y el hombro.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa, con eximente incompleta de anomalía psíquica. En consecuencia, pide para el acusado 13 años de prisión y libertad vigilada con obligación de seguir un tratamiento durante cinco años más.

También reclama que indemnice a la víctima con algo más de 8.000 euros y que se decrete una orden de alejamiento por un periodo de 20 años.