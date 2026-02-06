Gobierno y concellos crearán un plan de tráfico ante los cortes de la autovía que une Pontevedra y Marín

Tras las quejas de los concellos de Pontevedra y Marín, la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha acogido a ambas instituciones este viernes para abordar los reiterados cortes de tráfico registrados en la autovía PO-11, vía que une ambos municipios, como consecuencia de las mareas y el mal tiempo.

En encuentrado, han participado representantes de los ayuntamientos, de las policías locales de ambos municipios, de la Guardia Civil de Tráfico, de la Axencia Galega de Infraestruturas, de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra y de la Demarcación de Carreteras del Estado.

El objetivo principal de la reunión ha sido optimizar la respuesta conjunta de las administraciones ante una situación que se ha repetido de forma continuada durante esta semana y que ha provocado importantes afecciones tanto a la movilidad ciudadana como al funcionamiento del puerto de Marín.

Al término del encuentro, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha subrayado la imprevisibilidad de la climatología, recordando que en los últimos días se han producido fenómenos atmosféricos simultáneos que han dado lugar a situaciones "nuevas".

Por otro lado, ha recalcado que el puerto de Marín-Pontevedra "no puede parar", al tratarse de un elemento central de la actividad económica, la creación de riqueza y el empleo, especialmente en un sector tan competitivo como el transporte marítimo.

Consenso: tres líneas de actuación

Tras analizar distintas alternativas, los asistentes han alcanzado un consenso inicial en torno a tres líneas de actuación fundamentales, que deberán ser concretadas técnicamente por los servicios de carreteras de la Xunta y del Estado, así como por los cuerpos policiales.

La primera de ellas pasa por incrementar de forma significativa la señalización de los cortes de tráfico, con el fin de facilitar a los transportistas itinerarios claros y dirigidos hacia el acceso al puerto. De esta forma, se evitará que los camiones queden dando vueltas por carreteras inadecuadas.

La segunda medida acordada consiste en reforzar la presencia policial, tanto de agentes locales de Pontevedra y Marín como de la Guardia Civil de Tráfico, con el objetivo de aumentar la seguridad, garantizar el cumplimiento de las normas y ofrecer mayor confianza a los transportistas.

La tercera línea de actuación se centra en mejorar de manera sustancial la comunicación a la ciudadanía, de forma que los cortes y las reaperturas de la autovía se conozcan en el menor tiempo posible.

En cuanto a los desvíos de tráfico, se manejan como opciones la rúa Manuel del Palacio, en el caso de Pontevedra, y la salida desde la vía de circunvalación hacia la vía rápida de Marín, siempre como soluciones puntuales y condicionadas a situaciones de emergencia.

Solución estructural

Más allá de estas medidas inmediatas, durante la reunión ha vuelto a surgir de manera recurrente la necesidad de abordar una solución estructural para la PO-11. En este sentido, Losada ha recordado que existe un estudio licitado por el Ministerio sobre la gestión de obras públicas vinculadas a los fenómenos costeros, aunque se trata de un análisis a medio plazo.

En este sentido, el subdelegado ha asegurado que desde su ámbito competencial trasladará la "urgencia objetiva" de actuar en esta vía, al tratarse del "cordón umbilical" tanto del puerto como del propio concello de Marín, con el objetivo de ejecutar obras que permitan alejar el trazado de la acción directa del mar.

Así, la reunión ha concluido con el compromiso común de avanzar en la coordinación inmediata y de impulsar, desde cada administración, una solución estructural que permita poner fin a unos cortes que ya no se consideran excepcionales y que amenazan tanto la movilidad como la actividad económica de la comarca.

Respuesta de los concellos

Desde el Concello de Pontevedra, la alcaldesa accidental, Eva Vilaverde, ha advertido de que la ciudad no puede convertirse en la alternativa viaria habitual para el tráfico pesado portuario. La edil ha subrayado que Pontevedra es plenamente consciente de las dificultades que supone introducir tráfico pesado en la trama urbana.

En este sentido, ha destacado que el desvío por Manuel del Palacio afecta al primer anillo de la ciudad, una vía clave para el funcionamiento de la movilidad motorizada, cuyo bloqueo puede provocar un riesgo real de colapso del tráfico interno.

Por su parte, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha reclamado una mejor comunicación previa a los vecinos, especialmente en las horas punta, para informar de los cierres, así como la implantación de medidas que reduzcan al mínimo el tiempo de interrupción del tráfico y una señalización más eficaz.

140 camiones afectados

Desde la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, su presidente, José Benito Suárez Costa, ha alertado del grave impacto que los cortes están teniendo en la actividad portuaria.

Según ha explicado, durante los episodios de cierre se ven afectados en torno a 140 camiones procedentes de distintos puntos de España, Portugal y otros países, lo que repercute tanto en el movimiento de mercancías como en los trabajadores del puerto.

Suárez Costa ha reclamado sensibilidad por parte de los responsables técnicos y políticos de las infraestructuras viarias para garantizar que el puerto siga funcionando con normalidad y evitar que los transportistas queden atrapados, como ha ocurrido estos días.