La autovía que conecta Marín con Pontevedra permanece cerrada al tráfico debido a inundaciones
Se trata del tercer día consecutivo de restricciones de tráfico debido a la coincidencia de las mareas vivas y las lluvias que se están registrando estas jornadas
La autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, continúa cortada al tráfico por tercer día consecutivo, tras inundar el mar sus carriles debido al temporal.
Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press, el corte total de dicha vía se produjo en la tarde de este miércoles.
Durante esta semana, la autovía tuvo que ser cortada en varias ocasiones debido a la coincidencia de las mareas vivas y las lluvias que se están registrando en estas jornadas.