La autovía que conecta Marín con Pontevedra permanece cerrada al tráfico debido a inundaciones

La PO-11 cortada por riesgo de desbordamiento de la ría, a 2 de febrero de 2026, en Marín, Pontevedra, Galicia (España). Beatriz Ciscar /EP

La autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, continúa cortada al tráfico por tercer día consecutivo, tras inundar el mar sus carriles debido al temporal.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press, el corte total de dicha vía se produjo en la tarde de este miércoles.

Durante esta semana, la autovía tuvo que ser cortada en varias ocasiones debido a la coincidencia de las mareas vivas y las lluvias que se están registrando en estas jornadas.