Reabierta la A-52 a su paso por A Gudiña (Ourense) tras accidentarse un camión por la nieve

Un camión queda cortado invadiendo los dos carriles de circulación de la A-52 a su paso por A Gudiña (Ourense), a causa de la nieve. Guardia Civil

La Guardia Civil ha informado de que la A-52 en dirección Vigo, a su paso por el municipio ourensano de A Gudiña, reabrió al tráfico. La carretera se había cortado este martes por la mañana tras quedar un camión cruzado e invadir los dos carriles en un accidente causado por la nieve.

El suceso se produjo sobre las 09:00 horas de este martes en el punto kilométrico 128, provocando daños materiales y sin heridos. La vía quedó reabierta sobre las 16:00 horas de esta jornada, según informa Europa Press.

La nieve también condiciona la circulación en la misma vía desde el kilómetro 95 en Requejo (Zamora) al 112 en A Canda (Ourense), por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) pide precaución a los conductores.