El PP de Pontevedra exige la creación de un parque infantil cubierto

La concejala del Partido Popular de Pontevedra, Raquel Martínez, ha presentado una moción para demandar la creación del primer parque infantil cubierto de la ciudad. Un proyecto que, a su parecer, garantizará un espacio de ocio accesible, seguro y utilizable los 365 días del año, con independencia de las condiciones meteorológicas.

Al respecto, Martínez ha puesto ejemplos de otros ayuntamientos pontevedreses con este tipo de instalaciones como Poio o Vilagarcía de Arousa; u otros gallegos como Boiro, Lugo o Culleredo.

"Estas instalaciones cubiertas ofrecen un entorno seguro y controlado para las familias, minimizando los riesgos asociados a la lluvia, al frío o a las altas temperaturas; permitiendo un uso más constante para los niños y niñas de la ciudad", ha afirmado la edil del PP.

Además, el diseño del parque infantil que proponen los populares debe responder a los retos medioambientales, apostando por la sostenibilidad y por la educación ambiental desde la infancia. Para ello, consideran fundamental emplear materiales ecológicos y reciclados, integrando zonas verdes interiores e incorporando sistemas de iluminación LED y energías renovables, reduciendo el impacto ambiental y convirtiendo al Concello de Pontevedra en un referente municipal de buenas prácticas en materia de sostenibilidad urbana.

Asimismo, ha exigido un plan específico de limpieza, mantenimiento y conservación, que garantice unas condiciones óptimas de higiene, seguridad y durabilidad de los parques infantiles de la ciudad. Y lo ha hecho en un contexto "especialmente preocupante por la decisión política del Gobierno local de reducir casi un millón de euros la partida presupuestaria destinada al programa de Parques y Jardines" en el acuerdo de Orzamentos para el 2026, firmado por BNG y PSOE.

Sin embargo, denuncian que el presupuesto municipal del programa 1710 de Parques y Jardines ha tenido un recorte significativo, bajando de 2.706.867,41 millones de euros en 2025 a los 1.831.800,46 del presente ejercicio. "No se puede hablar de una ciudad pensada para las personas, mientras se recorta en recursos fundamentales para el bienestar y el ocio de los niños y niñas", critican.