Polémica en Ponte Caldelas: el alcalde cesa a una asesora para dar una dedicación a su pareja

El Partido Popular ha censurado la decisión del alcalde de Ponte Caldelas (Pontevedra) de otorgar una dedicación parcial a la concejala de Bienestar Social, Isabel Pregal, que resulta ser su pareja. Los populares han criticado que para adoptar este nuevo rol, el regidor socialista haya tenido que cesar a una asesora de comunicación que está enferma.

En un comunicado recogido por Europa Press, los populares han exigido al socialista Andrés Díaz que revoque la decisión de otorgar esa dedicación parcial a su compañera sentimental y de gobierno, con un coste de 33.116 euros anuales, y que vincula directamente con el cese de la asesora.

Al respecto, han denunciado también que el grupo socialista cuenta con 5 de 8 dedicaciones, cuando "solo podría tener 3". Así, han advertido de que Ponte Caldelas es el concello de entre 5.000 y 10.000 habitantes "más caro de toda la provincia" en lo que respecta a las retribuciones.

Por otra parte, también han afeado al regidor que hubiese cesado a la asesora de comunicación aludiendo a motivos de salud, algo que es contrario a los derechos laborales y sociales, y que es "denunciable". "Y lo que es más grave, la cesa para colocar a su pareja", han apostillado.

"Estamos abochornados (...), somos noticia porque el alcalde de Ponte Caldelas le da una dedicación parcial del 75% a su pareja, que la van a pagar todos los vecinos", han proclamado en alusión a Isabel Pregal, que concurrió a las elecciones municipales de 2023 en las listas del PSOE, pero que fue candidata a la alcaldía en 2019 por Ciudadanos.

"Reorganización provisional"

En respuesta a estas críticas, el alcalde ha explicado que la reorganización que se ha hecho en el Concello es "provisional". Ha explicado que la persona que llevaba tareas de comunicación tuvo que ser cesada por la imposibilidad de continuar haciendo ese trabajo, y que fue un cese "de mutuo acuerdo", a la espera de que se recupere y pueda reincorporarse.

Ante esta circunstancia y para "garantizar el normal funcionamiento del servicio", aunque el puesto de libre designación quedará sin cubrir, se ha aprobado una dedicación parcial para Isabel Pregal, con el fin de que asuma esas funciones de comunicación, algo que ya ha venido realizando.

Esta solución permite asegurar la continuidad del trabajo sin nuevas incorporaciones, y supone un ahorro de 16.000 euros anuales con respecto al coste que tenía el puesto antes, ha asegurado Andrés Díaz. "Se trata de una medida temporal, adoptada con responsabilidad", ha insistido.

Con respecto al número de dedicaciones en el gobierno local, el alcalde ha señalado que todas cuentan con informe favorable de la Intervención municipal y cumplen "estrictamente" con la legalidad vigente. En ese sentido, ha señalado que la suma de las dedicaciones "es aproximadamente equivalente a lo que percibía el anterior alcalde, del PP, junto con un puesto de confianza, hace 10 años".

Finalmente, el alcalde ha matizado que "la diferencia reside en el modelo de gestión", ya que ahora el trabajo se centra en la tramitación diaria, la atención directa y en el apoyo a las necesidades de los vecinos, reforzando el servicio público. Por ello, ha apelado a dejar a un lado la "suciedad en política" y ha recomendado al PP local que se "recomponga" y se centre en la política municipal, lejos de las "dinámicas propias de la política nacional".