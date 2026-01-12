Faltaba una coma: el Concello de Marín aclara que un funcionario no realizó 1405 horas extra, sino 140,5

La noticia saltaba el pasado 8 de enero durante el pleno municipal de Marín: un sólo funcionario del Concello habría realizado y cobrado 1.405 horas extra en 2025, lo que supondría una media de 6,5 horas extra por día laborable. Este lunes, el gobierno local ha aclarado que se trata de un error tipográfico en el informe de Intervención Municipal.

"A raíz de las informaciones publicadas en la prensa en relación a las horas extra de un funcionario, aclarar que, una vez analizado con los servicios técnicos de Intervención, se trata de un error tipográfico en el informe, ya que falta una coma", ha informado el Concello en una nota de prensa.

De tal forma, el funcionario en cuestión no habría realizado ni cobrado 1.405 horas extra, sino 140,5 horas. "El error no tuvo ningún tipo de efecto ni en la contabilización de las horas totales ni en la remuneración", ha asegurado el gobierno local, liderado por María Ramallo (PP).

Pese a que, como señalaron los socialistas en el pleno, la normativa establece un límite legal máximo de 80 horas extras anuales, el Concello de Marín ha argumentado que estas 140,5 horas extra forman parte de una normalidad dentro del desempeño de las labores de las brigadas municipales.

Reacción del PSOE de Marín

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Manuel Pazos, ha vuelto a denunciar que las horas extras son recurrentes "en todos los servicios" municipales, con excesos como las 650 horas extras en el departamento de Obras o casi 700 horas en el de Augas.

Así, ha señalado que "más allá" de ese error en la redacción del informe, "el problema sigue encima de la mesa". Al respecto, ha recordado que hay empleados municipales "que han hecho 552, 651 o 692 horas a lo largo del año 2025".

Por ello, se ha reafirmado en su denuncia de que "existe un descontrol total sobre las horas extras y sobre lo que sucede en los servicios municipales". Asimismo, ha recordado que el presupuesto local preveía un gasto de 188.000 euros para horas extraordinarias en 2025 y finalmente la partida se elevó a 271.000 euros