Hallan el cuerpo sin vida de una mujer sin signos de violencia en un lavadero de Marín (Pontevedra)

Este lunes al mediodía, han hallado el cuerpo sin vida de una mujer en un lavadero de Marín (Pontevedra) sin aparentes signos de violencia, según han revelado fuentes consultadas por Europa Press.

Según el 112 Galicia, fue un familiar el que alertó de dónde se encontraba el cuerpo, alrededor de las 13:30 horas, y que se encontraba en un lugar accesible.

El suceso tuvo lugar en O Pozo, en San Tomé de Piñeiro y en principio se trataría de un accidente.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia, agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y los Bomberos de Pontevedra.