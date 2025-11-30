Luis López enciende la iluminación de Navidad en la Diputación de Pontevedra

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, inauguró ayer la iluminación de Navidad en el Pazo provincial con una chocolatada abierta a toda la ciudadanía, dando inicio a una amplia programación navideña en ayuntamientos de toda la provincia.

Bajo el lema Un Nadal que saia do noso interior, la decoración de este año se construye con especies vegetales autóctonas, recordando la importancia de cuidar los montes, especialmente tras los incendios forestales de este verano.

El acto contó con la actuación musical de Xigro’s Big Band y permitió a los asistentes disfrutar de una exposición de 1.200 adornos artesanales de la colección ViCo, que ya han sido exhibidos en distintos museos de España y Portugal, así como de un belén tradicional y el espectáculo visual de 250.000 luces eficientes que iluminan el Pazo y otros edificios de la Deputación.

Además de la iluminación, la Deputación de Pontevedra ha preparado un completo programa navideño que incluye el ciclo de conciertos Entradiñas de Aninovo, que arranca este sábado con un recital gratuito de la Banda Filharmónica de Vigo en San Miguel de Oia y continuará durante diciembre en distintos ayuntamientos.

El Museo de Pontevedra inaugurará el 19 de diciembre la exposición Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX, acompañada de talleres para niños de 5 a 12 años los días 12, 26 y 30 de diciembre y 2 de enero, dirigidos por Sofía Venzel y Míchel Casado, en los que los pequeños aprenderán a crear collages, actualizar retratos decimonónicos y diseñar el primer periódico del año 2026.