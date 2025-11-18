Adif cede a la Deputación el tramo ferroviario entre Pontevedra y Arcade para su conversión en Vía Verde

Adif cederá a la Deputación el tramo ferroviario entre Pontevedra y Arcade que se encuentra en desuso en la actualidad, con el objetivo de que el ente provincial lo transforme en Vía Verde. Así lo han acordado los representantes de ambas instituciones en una reunión celebrada este martes en Madrid.

El presidente del gobierno provincial, Luis López, y responsables de Adif han acordado iniciar de "forma inminente" la tramitación para lograr la concesión administrativa durante diez años de este trazado. "Es una noticia que la provincia llevaba años esperando", ha afirmado el presidente de la Deputación.

En el encuentro estuvieron presentes el director de Patrimonio y Urbanismo de Adif, Alfredo Cabello; el jefe de Área y Apoyo Técnico, Jaime Martínez; y el subdirector de Seguimiento de Proyectos, Raúl Lanzarote.

López considera esta Vía Verde como un "proyecto estratégico para la provincia" que tratará de conectar Vigo y Vilagarcía a través de una senda peatonal por las antiguas vías del tren, recordando el interés de su administración a la hora de encabezarlo. La Deputación tiene reservado un presupuesto de 100.000 euros para la redacción del proyecto en 2026.

Además, el presidente provincial ha hecho hincapié en la importancia de la cooperación y la unidad para desbloquear un "proyecto complejo" que requiere de la colaboración entre administraciones. De hecho, el mandatario provincial quiso valorar la buena disposición del Ministerio para liberar el trazado dentro del marco de planificación ferroviaria estatal.