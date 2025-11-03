La Xunta da luz verde a la construcción de 48 viviendas de promoción pública en Pontevedra

El Consello de la Xunta ha aprobado la licitación de las obras para la construcción de 48 viviendas de promoción pública (VPP) en el barrio pontevedrés de Valdecorvos, por un importe de más de 7,6 millones de euros.

Según ha informado el Gobierno gallego, estas viviendas se situarán en la parcela P-17 del polígono B1, que cuenta con 1.147 metros cuadrados de superficie, y se distribuirán en un edificio formado por un bloque lineal de planta baja, seis plantas y bajo cubierta, con dos núcleos de escaleras; además de garajes y locales. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 18 meses.

Con todo, en Pontevedra están en marcha 300 viviendas y las principales actuaciones se centran en Valdecorvos, con 236 viviendas; Ernestina Otero (Tafisa), con 53; y en As Devesas, 11 más; así como en el proyecto de interés autonómico en el ámbito de San Mauro, que habilitará suelo para construir más de 2.000 viviendas, el 80% de ellas protegidas.

"Momento coyuntural"

Este anuncio lo ha realizado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la celebración del Consello, una comparecencia en la que ha achacado el despido colectivo que prevé Ence en su planta de Pontevedra a "un momento coyuntural de su actividad".

Así, Rueda ha respondido ante la prensa que se trata de una situación que "refuerza más" el interés del Gobierno gallego de que "existan industrias que puedan, con independencia de cómo vayan unas u otras, mantener todo ese ritmo de creación de riqueza" en Galicia.

Según el presidente de la Xunta, "estarán felices" aquellos que quieren que "no se puedan instalar" industrias y que "otras cierren".