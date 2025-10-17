Denuncian cuatro despidos de operarios de limpieza de Ence y señalan un "plan demencial de recortes"

El comité de empresa de Ence Pontevedra ha denunciado el despido de cuatro auxiliares de Eulen, encargada de la limpieza en la planta. Así, han señalado que se está llevando a cabo un "plan demencial de recortes" por parte de la dirección de la empresa.

Los representantes de los trabajadores han advertido de que "la limpieza industrial y de las áreas del personal es lamentable, provocando cada vez más graves situaciones de exposición a riesgos, inseguridad e insalubridad para todas las personas trabajadoras y las instalaciones".

"Ence Pontevedra no es un lugar ni limpio ni seguro para trabajar", han sentenciado desde el comité, que ha denunciado que la empresa "está incumpliendo reiteradamente los requerimientos de la Inspección de Trabajo". Además, han añadido, se incumple el acuerdo por el que se desconvocó la huelga de enero, donde se contemplaba un refuerzo urgente del servicio de limpieza.

También han criticado que la empresa aumenta constantemente la sobrecarga de trabajo del personal de limpieza, al que "presionan para incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales" o hacer funciones que no les corresponden, según informa Europa Press.

Respuesta de la dirección

La dirección de Ence ha respondido a estas críticas subrayando que está llevando a cabo una optimización de sus procesos y recursos, "con el objetivo de reforzar la competitividad" de su negocio de Celulosa.

Específicamente, "en el ámbito de colaboración con proveedores", Ence ha explicado que está impulsando medidas para mejorar la eficiencia operativa y, como resultado de ese trabajo, la empresa responsable del servicio de limpieza "ha implementado mejoras en sus procesos, métodos y medios de limpieza". "En ningún caso se ha reducido el alcance", ha matizado Ence.

Finalmente, la empresa ha incidido en que este tipo de iniciativas se enmarcan en su plan global para "optimizar costes a través de automatización y digitalización, revisión y optimización de procesos, eliminación de ineficiencias o redistribución de funciones".