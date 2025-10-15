Diputación y Concello de Pontevedra firman dos convenios y aseguran 2,5 millones de financiación provincial

Firma del acuerdo de colaboración entre la Diputación y el Concello de Pontevedra Rafa Estévez - Deputación de Pontevedra

La Diputación y el Concello de Pontevedra han firmado este miércoles dos convenios pendientes entre ambas administraciones, los últimos de 2025. Así, aseguran 2,5 millones de financiación provincial para la mejora de la calle Luis Seoane y de la iluminación de la zona nordeste de la ciudad.

El presidente provincial, Luis López, ha destacado que estas actuaciones responden a decisiones adoptadas "en base a la autonomía local" del Concello. Además, ha remarcado que la colaboración entre ambas administraciones "certifica la línea de entendimiento" que reclaman los ciudadanos.

López ha recordado que la Diputación ha invertido 30 millones de euros en sus dos años de mandato. "Eso supone más de un millón de euros al mes", ha indicado. A su vez, ha afirmado que entiende "perfectamente" que "los alcaldes siempre exijan más", pero que "muchos" municipios le trasladan que "ojalá" invirtiera 30 millones en su concello.

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, no ha descartado "la posibilidad de que haya algún tipo de incremento" en el futuro, en relación a la inversión provincial en su municipio.

Lores ha subrayado que la Boa Vila es la capital y, aunque entiende que la Diputación tiene mayores compromisos con los municipios más pequeños debido a su menor capacidad económica, confía en poder tener una mayor financiación para otro tipo de actuaciones.

Comedores escolares

Por otro lado, el Concello de Pontevedra también ha firmado este miércoles un nuevo convenio de colaboración para los comedores escolares y el Plan Madruga con la Federación Provincial de ANPAs.

Este acuerdo tendrá una vigencia de tres anualidades y supone un "importante incremento presupuestario del 11,76%" respecto al anterior convenio. La dotación económica será de 258.000 euros para 2025, 273.000 euros para 2026 y 288.000 para 2027.