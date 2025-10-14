Detienen a dos vecinos de Pontevedra por vender droga en pleno centro

La Policía Nacional ha detenido a dos vecinos de Pontevedra por un delito de tráfico de drogas. Ambos fueron interceptados por los agentes vendiendo en plena calle del centro de la Boa Vila.

Según informan fuentes policiales, en uno de los casos encontraron ocultos en sus ropas alrededor de dos gramos de cada sustancia: hachís y cocaína. Además, también portaba dinero fraccionado en billetes pequeños.

En cuanto al segundo detenido, la Policía le incautó en una riñonera varios gramos de cocaína y hachís, así como un envoltorio de plástico que contenía 89 pastillas de color rosa de MDMA (cristal).

La Policía Nacional ha asegurado en un comunicado que este es "uno más de los muchos" dispositivos que realizan para "atajar el menudeo y pequeño tráfico de sustancias estupefacientes y tratar de erradicar los puntos negros de venta de drogas en Pontevedra".