Detenido en Vilaboa (Pontevedra) tras huir de la Guardia Civil cuando recogía a su hija en el colegio

La Guardia Civil de Moaña (Pontevedra) ha detenido en Vilaboa a un hombre, con antecedentes policiales y con una orden de busca y captura, tras una peligrosa fuga.

Según han informado fuentes de la Comandancia, los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando el detenido acudió a recoger a su hija al colegio. Allí, se percató de la presencia de una patrulla de la Guardia Civil y, ante la actitud sospechosa por intentar evitarlos, le dieron el alto.

Tras realizar varias maniobras peligrosas, emprendió "una peligrosa y temeraria huida". Tras 20 minutos de fuga y la petición de los agentes de apoyo por parte de otras patrullas, el hombre abandonó el vehículo en un camino de tierra y siguió la huida a pie a través de una zona boscosa.

Finalmente, fue interceptado y detenido. La Guardia Civil comprobó que tiene antecedentes y que le figuraba una orden de búsqueda y detención. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de Cangas.