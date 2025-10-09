Confirman la pena de cuatro años y medio de cárcel a un hombre que golpeó a otro en Pontevedra
El puñetazo provocó que la víctima cayera al suelo, "golpeándose la parte posterior de la cabeza contra él" y como consecuencia perdió parcialmente la audición en un oído
Más actualidad: Fiscalía abre diligencias por la vivienda de mayores de Amoeiro (Ourense) cerrada por la Xunta
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra de cuatro años y medio de cárcel a un hombre que propinó un golpe en la cara a otro y le dejó parcialmente sin audición.
La sala de lo civil y penal del TSXG confirmó en un auto con fecha del pasado 6 de septiembre la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en la que condena a cuatro años y medio de prisión a un varón que agredió con un puñetazo en la cara a otro en la calle de madrugada.
Tras el puñetazo, la víctima cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Como consecuencia, perdió parcialmente la audición en un oído.
Los magistrados rechazan los recursos de apelación presentados por la defensa del acusado y la acusación particular. La sentencia no es firme, y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.