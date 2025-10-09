Confirman la pena de cuatro años y medio de cárcel a un hombre que golpeó a otro en Pontevedra

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra de cuatro años y medio de cárcel a un hombre que propinó un golpe en la cara a otro y le dejó parcialmente sin audición.

La sala de lo civil y penal del TSXG confirmó en un auto con fecha del pasado 6 de septiembre la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en la que condena a cuatro años y medio de prisión a un varón que agredió con un puñetazo en la cara a otro en la calle de madrugada.

Tras el puñetazo, la víctima cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Como consecuencia, perdió parcialmente la audición en un oído.

Los magistrados rechazan los recursos de apelación presentados por la defensa del acusado y la acusación particular. La sentencia no es firme, y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.