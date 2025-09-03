Más de un centenar de trabajos optan a los Premios Provinciais á Xuventude de la Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ha recibido 111 trabajos candidatos para participar en los Premios Provinciais á Xuventude, que este año cumple su novena edición. Se trata de la mayor cifra de solicitudes recibidas y supera los 100 trabajos que se presentaron en la anterior edición de 2024.

Los candidatos optarán a 36.000 euros repartidos entre las mejores iniciativas impulsadas por los jóvenes de la provincia, y que este año presenta novedades, como dos nuevas categorías.

Las de trabajo literario breve y cómic son las que más han crecido en participación con respecto al año pasado. En la primera, se recibieron 36 trabajos, nueve más, lo que supone un aumento del 44%; en la segunda, se ha pasado de 7 a 14 candidaturas.

En esta novena edición habrá un total de 12 categorías, entre las que están las dos novedades de este año: mejores iniciativas juveniles llevadas a cabo por los concellos de la provincia y las mejores iniciativas juveniles impulsadas por asociaciones o grupos informales. En esta, se otorgarán 2.000 euros, repartidos en tres premios de 1.000, 600 y 400.

Estas cantidades serán las que se repartirán en todas las categorías, salvo la mejor iniciativa empresarial, que estará dotada de 4.000 euros, con tres premios de 2.000, 1250 y 750 euros.

Los premios serán entregados como antesala de encuentro "Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes", con la participación de figuras reconocidas de las letras.

Inversión en Moaña

La Diputación de Pontevedra también ha anunciado una inversión de más de 254.000 euros para la reparación de las obras de humanización de la carretera de la playa de Meira.

La diputada provincial, María Ramallo, ha destacado en su visita a las obras que estos trabajos supondrán un cambio radical en la relación entre el contorno y los peatones, para lo que se incrementará el espacio peatonal en un 274%, pasando de 538 a 2.016 metros cuadrados.