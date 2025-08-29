Trasladan al hospital a un trabajador en Pontevedra tras sufrir quemaduras de una máquina hidrolimpiadora

Un trabajador de Pontevedra ha resultado herido tras sufrir quemaduras por el incendio de una máquina hidrolimpiadora. El operario ha tenido que ser trasladado al hospital.

Según ha informado el 112, un particular ha llamado al servicio pasadas las 14:00 horas y ha explicado que ardía una máquina hidrolimpiadora en el exterior de una vivienda de la calle de O Costado, perteneciente a la parroquia pontevedresa de Mourente. Apuntaba además que una persona podía necesitar asistencia sanitaria.

De inmediato, desde el 112 se solicitó la colaboración de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Pontevedra, de la Policía Nacional y Local y de los voluntarios de Protección Civil del municipio.

Los bomberos han apagado el fuego con un extintor y han confirmado que el operario que estaba manipulando la máquina sufrió quemaduras en un brazo. Finalmente, fue trasladado al hospital.