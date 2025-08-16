Augas de Galicia requiere a Pontevedra para que "corrija" su consumo desde el Lérez

Augas de Galicia ha requerido al Ayuntamiento de Pontevedra para que "corrija" el consumo elevado de agua desde el Lérez que, según sostiene, mantiene.

Esto después de que el consistorio informase de su intención de enviar una comunicación a la Xunta para instar a Ence a que deje de captar agua a través de su fábrica por su caudal bajo.

En relación con el consumo desde el Lérez, Augas de Galicia responde que "ejerce sus competencias de control del medio hídrico con diligencia durante todo el año, pero aún más, si cabe, durante los meses de verano cuando los caudales circulantes por los ríos se reducen y las demandas se incrementan en algunas poblaciones".

En el caso concreto de Lérez, afirma que las labores de vigilancia son máximas y le recuerda al alcalde que "técnicos contratados por Augas de Galicia están estos días constantemente trabajando in situ, realizando aforos directos para obtener información precisa y de primera mano" de cara, añade, a "calibrar la curva de gasto y ajustarla periódicamente".

"En todo caso, para llevar a cabo una buena gestión de los ríos, especialmente cuando los caudales se reducen notablemente, como en el Lérez, es importante tener regularizadas todas las concesiones, las de uso industrial, las existentes para usos más lúdicos y las de abastecimiento a la población".

"En este sentido, se recuerda que el Ayuntamiento de Pontevedra, en la actualidad, cuenta con una concesión para abastecimiento a la población de 200 l/s, otorgada en el año 1965, hace 60 años, para la captación existente en Monteporreiro". "El consumo actual de esta captación se estima en más del triple del caudal otorgado".

"Desde hace más de siete años, desde Augas de Galicia se está requiriendo al gobierno local que corrija esta situación irregular, lo que pasa, según establece la Ley de Aguas estatal, por la creación de una entidad local tipo consorcio o mancomunidad de ayuntamientos para gestionar el abastecimiento supramunicipal". "El máximo impulsor de esa mancomunidad tendría que ser el Ayuntamiento de Pontevedra", añade.