Despliegue policial en Pontevedra por una pelea entre aparcacoches en pleno centro

La nueva pelea entre aparcacoches se produjo en la calle Augusto González Besada, lugar al que se desplazaron Policía Local y Nacional

Una nueva pelea entre aparcacoches en la calle Augusto González Besada de Pontevedra ha supuesto un gran despliegue policial con presencial de la Policía Local y Nacional.

Según fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press, fueron varios los vecinos quienes alertaron al producirse una nueva agresión entre distintas personas aparcacoches en la calle.

Por ello, desde el 112 Galicia se dio aviso también a Urgencias Sanitarias. Finalmente, se identificó a varios individuos y disolvió la pelea, sin que nadie resultase detenido.