Industria y biodiversidad se darán la mano en Pontevedra en la 35ª edición de la Feira do Mel

El Concello de Pontevedra ha presentado este jueves la 35ª edición de la Feria de la Miel, más conocida como A Meleira, que se celebrará el próximo lunes 11 de agosto frente a la Plaza de Abastos.

La concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, ha sido la encargada de presentar este evento, ya "irrenunciable" y "emblemático" del verano pontevedrés.

El objetivo municipal con esta feria es llenar de vida el casco histórico y poner en valor uno de los mejores tesoros de Galicia, como es su miel autóctona debido a su importancia capital para el sector primario de la comunidad.

Gulías ha destacado que es una oportunidad fundamental para valorar el trabajo de apicultoras y apicultores en la lucha contra la velutina, una plaga que "está atentando contra a biodiversidade de Galiza".

Por su parte, el presidente de la Agrupación Apícola de Galicia, José María Seijo, hizo hincapié en los momentos «bastante difíciles» por los que atraviesa la apicultura debido a la climatología desfavorable y a la presencia de la velutina.

Galicia cuenta con alrededor de 4.200 apicultores, de los cuales la mitad son de autoconsumo, lo que refleja la arraigada tradición de la miel en la comunidad. Esta tradición, junto con un importante patrimonio etnográfico como albarizas, lacenas y colmenas tradicionales, fundamenta la Indicación Geográfica Protegida Miel de Galicia.