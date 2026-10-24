Marta Costas reflexiona sobre el valor de escuchar y observar antes de actuar a través de la experiencia de Belén Montenegro, directora de Recursos Humanos de Bimba y Lola

Se sienta al banquete una mujer de melena surfera, sonrisa franca y energía vital desbordante. Esta temporada de Sumamos nos ha traído a Belén Montenegro Directora de Recursos Humanos de Bimba y Lola. Como este banquete no va de comer sino de conversar y celebrar, nos pusimos a celebrar la trayectoria de Belén, su visibilidad y su liderazgo.

En esa celebración hay una palabra clave, escuchar.

Belén se propuso escuchar. Su historia era la de un proyecto concreto, en el que partía de la necesidad de cambiar el clima laboral de un equipo desmotivado. La solución estaba en escuchar, uno por uno si era preciso. Cuando digo escuchar, es escuchar profundamente, con esa atención que requiere el verbo. Escuchar al otro.

Entonces caigo. Escuchar y observar, no son verbos que requieran acción ni movimiento. Requieren atención, pausa, tiempo. Parar y meditar. ¿Pero es esto lo que se espera del líder? Hoy nuestros líderes viven consumidos gestionando los acontecimientos, los event thinkers. Las organizaciones premian al directivo que reacciona rápido ante cada problema.

Cuando hablamos de liderazgo utilizamos verbos de acción: decidir, impulsar, transformar. Y hasta resulta lógico en determinados contextos de gestión que la base de la acción sea la intervención. Es el modelo de líder que reparte objetivos y tareas y el que espera que le devuelvas trabajo y resultados. Hablamos de un liderazgo que monitoriza e interviene.

El liderazgo efectivo, el que nos mostró la experiencia de Belén, no siempre nace de hacer algo más, sino de comprender mejor. Tenemos demasiados ejemplos de quienes actúan antes de comprender y tenemos muy pocos observadores capaces de percibir lo que está sucediendo. Desde la conexión con la realidad, no desde la torre de mando, quien escucha y observa acaba por comprender los patrones y las tendencias que se mueven detrás de los acontecimientos.

Hay un profundo aprendizaje en la historia de Belén y es que la calidad de los resultados va a depender de la calidad de la atención que hemos prestado al problema, especialmente a las personas. La acción viene después. Se trata de desplazar la atención de los acontecimientos visibles a las causas invisibles. Se trata de ver las interrelaciones en lugar de los hechos aislados. Quizás es tiempo de cambiar el orden: escuchar antes de responder, observar antes de actuar.

Escuchar al otro, prestarle atención, regalarle nuestro tiempo. A eso venimos al banquete de Sumamos.

*Este artículo toma como referencia algunas ideas de Peter Senge en The Fifth Discipline y de Otto Scharmer en Theory U.