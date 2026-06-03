Vigo acoge su primera doble escala de cruceros de junio con más de 9.000 pasajeros

El Puerto de Vigo ha recibido este miércoles su primera doble escala de cruceros del mes de junio. El Muelle de Trasatlánticos ha acogido desde primera hora de la mañana a los buques Iona y Ventura, con más de 9.000 pasajeros.

Con una eslora de 344 metros, Iona y sus pasajeros han amanecido en Vigo. Procedían de A Coruña y atracaron en el puerto olívico a las 7:00 horas. A las 17:00 horas, partirán hacia Cherbourg, ciudad ubicada en la región de Normandía (Francia).

Una hora más tarde, a las 8:00 horas, apareció por las Islas Cíes el Ventura. En su caso, sus 290 metros de eslora permanecerán en el Muelle de Transatlánticos de Vigo hasta las 16:00 horas.

Según datos del Puerto de Vigo, ambos cruceros han acercado a 9.014 pasajeros y 2.838 tripulantes al Casco Vello de Vigo, donde han podido disfrutar de las históricas calles olívicas, así como de su restauración.