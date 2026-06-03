Vigo acoge su primera doble escala de cruceros de junio con más de 9.000 pasajeros
El Muelle de Trasatlánticos del Puerto de Vigo ha recibido a los buques Iona y Ventura
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El Puerto de Vigo ha recibido este miércoles su primera doble escala de cruceros del mes de junio. El Muelle de Trasatlánticos ha acogido desde primera hora de la mañana a los buques Iona y Ventura, con más de 9.000 pasajeros.
Con una eslora de 344 metros, Iona y sus pasajeros han amanecido en Vigo. Procedían de A Coruña y atracaron en el puerto olívico a las 7:00 horas. A las 17:00 horas, partirán hacia Cherbourg, ciudad ubicada en la región de Normandía (Francia).
Una hora más tarde, a las 8:00 horas, apareció por las Islas Cíes el Ventura. En su caso, sus 290 metros de eslora permanecerán en el Muelle de Transatlánticos de Vigo hasta las 16:00 horas.
Según datos del Puerto de Vigo, ambos cruceros han acercado a 9.014 pasajeros y 2.838 tripulantes al Casco Vello de Vigo, donde han podido disfrutar de las históricas calles olívicas, así como de su restauración.