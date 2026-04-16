Día grande en el Puerto de Vigo: doble escala de cruceros, turistas y aficionados del Friburgo

La doble escala de cruceros, turistas y aficionados del Friburgo llenan el Puerto de Vigo Treintayseis

Este jueves, el Puerto de Vigo inicia un periodo de seis días en el que recibirá otros tantos cruceros en una recta final del mes de abril que lo dejará como uno de los mejores del año en cuanto a actividad turística marítima.

Entre las 09:00 y las 10:00 horas, el MSC Preziosa y el Norwegian Sky han atracado en el Muelle de Trasatlánticos en una doble escala; el primer crucero ha realizado el desembarque de 208 pasajeros y el embarque de 233 nuevos cruceristas y tiene su salida programada para las 17:00 horas.

El segundo celebra su escala inaugural en el puerto vigués; con capacidad cercana a los 2.000 pasajeros está previsto que abandone la ciudad a las 18:00 horas.

A los turistas desembarcados, se han unido también aficionados del Friburgo que han llegado a Vigo en las últimas horas para asistir a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League que se disputa en Balaídos a partir de las 18:45 horas. Algunos, incluso, han aprovechado para cruzar la ría.

Mañana será el turno del Liberty of the Seas, un coloso con capacidad para más de 4.300 pasajeros, que realizará también su escala inaugural y que reforzará la posición de Vigo como puerto de referencia en el Atlántico.