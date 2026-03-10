Estos son los destinos favoritos de los vigueses para Semana Santa: "Se busca garantía de sol"

En tres semanas, el calendario de 2026 regala la primera oportunidad de tomarse varios días de vacaciones. Este año, la Semana Santa será a principios del mes de abril, ya que el jueves y el viernes santo caen los días 2 y 3 del mes que viene.

Estos dos días no laborables, sumados al fin de semana, ofrecen cuatro días para realizar una escapada; incluso, hay quienes pueden aprovechar para cogerse de vacaciones de lunes a miércoles, lo que otorga la oportunidad de pensar en un destino más lejano, aprovechando ya el fin de semana anterior.

Para los vigueses hay dos destinos clásicos favoritos para esta época del año. En este caso, además, hay que tener en cuenta que el arranque de 2026 ha estado protagonizado por el mal tiempo, la lluvia, los temporales y un cielo cubierto de manera perenne que apenas ha dejado ver un rayo de sol durante muchos días seguidos.

Garantía de sol

"En esta época que no veías el sol no paraba de sonar el teléfono", explica Rodrigo Lagoa, de Travelmakers, a Treintayseis. Lo que pedían desde el otro lado de la línea telefónica era una cosa: "Garantía de sol". Y esto es lo que ofrece, "en un 90%", las islas Canarias.

Lagoa añade que hay otros destinos nacionales que funcionan en este sentido, como Benidorm o Málaga, pero que el archipiélago canario sigue siendo el destino favorito para disfrutar de la playa y el tiempo soleado. Además, hay que tener en cuenta que la aerolínea Binter ofrece vuelos regulares desde Peinador, por lo que se trata también de un viaje más fácil.

Fuera del territorio nacional, el lugar favorito también es un clásico por encontrarse en el país vecino. Se trata del Algarve, que para los viajes familiares presenta la ventaja de que no es imprescindible coger un avión, sino que se puede ir en coche.

"Funciona siempre bien, y cada vez mejor. Además, este año la Semana Santa coincide con una fecha media, ni muy pronto ni muy tardía, así que se ha vendido bastante bien", reconoce el experto.

Tratándose de una época del año en la que los precios tienden a dispararse por la alta demanda, Lagoa recomienda un destino nacional en el que, "de momento, quedan vuelos a precios normales"; se trata de la provincia de Alicante. La Costa Blanca ofrece pueblos con encanto, además de playas paradisíacas, con destinos como Altea, Calpe, Jávea, Denia o la misma Benidorm.

Destinos exóticos

Más allá de los clásicos, hay dos destinos más exóticos que, en los últimos años, están sufriendo un repunte entre los vigueses, ambos en el continente africano. Por un lado, para los que buscan esa garantía de sol, está Senegal, un "destino emergente" sobre el que ha crecido la demanda en los últimos 3 años.

Por otro, con carácter más cultural, Egipto. A lo ya atrayente que tiene el país de las pirámides, se suma desde el pasado mes de noviembre la apertura del Gran Museo Egipcio (GEM), el más grande del mundo dedicado a una sola civilización y construido a la sombra de la Gran Pirámide de Guiza.

A mayores, a modo de recomendación para aquellos que dispongan de un presupuesto mayor y más disponibilidad temporal, desde Travelmakers, teniendo en cuenta la situación geopolítica actual, recomiendan como "destinos con más garantías" cualquier lugar de Estados Unidos y el Caribe.

Aunque "a día de hoy" los conflictos bélicos en Oriente Medio, y que influyen en los destinos asiáticos al hacer muchos de ellos escalas en lugares como Doha, no están influyendo demasiado en los clientes, al menos a medio plazo.

"Si alguien se plantease viajar a Oriente Medio en abril o mayo, sí que podría generar dudas, pero estamos vendiendo para meses como junio, julio, agosto y septiembre porque confiamos en que esta situación no se sostendrá en el tiempo". finaliza Lagoa.